Brønnøysundregistrene: 16 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Brochmann Anders Invest AS; Norwegian Fashion Group AS.

Nordland: Nautilus AS.

Viken: Bermingrud Holding AS; Bermingrud Prosjektutvikling AS; Different Food Solution AS; Finire Oslo AS; Lunde Vent & Se AS; Solid Byggetjenester AS; Soon Bil & Båt AS; UAB Hetros.

Innlandet: Athena Ski Lillehammer AS

Vestfold og Telemark: V Twin AS.

Vestland: Visionova AS.

Utenlands: Ernst Alexis AB NUF.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.