Brønnøysundregistrene: 17 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Malik Invest AS; Zainab Food Express AS.

Nordland: Drage Johan AS; Gluewood Norway AS; Nordnorge AS.

Viken: Drømmeboden Interiør og Helsekost AS; Grave og Asfalt Service AS; Guttas Cafe AS; KNT AS; Prosymon AS; XO Trend AS.

Innlandet: For Deg & Meg AS.

Vestfold og Telemark: Venice AS.

Agder: Pontis Cafe og Pizzeria Kvinesdal AS.

Vestland: Gullars Finans AS; ETS Anleggservice AS; RGH AS.

