Brønnøysundregistrene: 17 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Rute 66 AS; S Tec AS.

Møre og Romsdal: Easydekk AS.

Nordland: Arctic Harvest AS.

Viken: CI Concept AS; Fjellhammer Idrettskole AS; IFO i Fet SA; Maxwell Construction Bygg Ing. Mughis AS.

Vestfold og Telemark: Arpas Invest AS; Kulinar Invest AS; Norsk Event AS.

Agder: Dronningens Beste Grill AS.

Vestland: Elektrosenteret AS; Glass og Karmmontasje AS.

Trøndelag: Bastant Catering AS; Grillux AS; Luxvelvære AS.

