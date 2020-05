Frontfagene tar regjeringens lønnsvekst-kutt med en klype salt

Anslaget for lønnsveksten i år var kraftig barbert da regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett denne uken. Fra en forventet vekst på 3,6 prosent i statsbudsjettet i fjor høst, mener regjeringen nå at koronakrisen vil føre til kun 1,5 prosent lønnsvekst i år.

Frontfagene, der Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) forhandler med Norsk Industri (NHO), måtte sette årets lønnsoppgjør på pause da landet ble stengt ned i midten av mars. I starten av august starter de opp igjen. Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet sier han ikke legger regjeringens lave anslag til grunn for forhandlingene.

Stor usikkerhet

– Regjeringen bygger dette på en del forventninger som har slått til, men de har ikke noe bedre fingerspissfølelse på hvordan det blir enn noen andre. Det er stor usikkerhet, særlig knyttet til når man kan forvente at verdenshandelen tar seg opp igjen, sier Eggum til NTB.

YS-leder Erik Kollerud sier YS ikke forholder seg til regjeringens anslag, men vil avvente ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

– Det er ikke slik at anslagene verken i statsbudsjettet, SSB eller fra Norges Bank treffer hver gang. Vi forholder oss som vanlig til arbeidet partene gjør sammen i TBU i forkant av oppgjøret. Fasiten får vi når oppgjøret er over, sier han.

TBUs foreløpige rapport fra februar er på grunn av coronakrisen utdatert, og utvalget kommer derfor med en ny rapport i løpet av sommeren.

Sier nei til ytterligere utsettelse

Flere, inkludert Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, har tatt til orde for å utsette hele oppgjøret til neste år. Det avviser Jørn Eggum kontant.

– Jeg kommer ikke til å være med på at kapitaleierne stikker av med det som våre medlemmer skulle hatt som sin rettmessige andel av verdiskapningen de har vært med på å skape, sier han.

– Selv om det selvsagt blir en helt annen inngang til oppgjøret i august enn vi hadde da vi startet opp i mars, så har vi bransjer som jobber som aldri før og aldri har tjent så mye penger, og vi har andre, som reiseliv og flybransjen, hvor det er helt svart, sier Eggum.

Sykepleiere utelukker ikke streik

Fellesforbundet har også latt seg provosere av kommunalminister Nikolai Astrups (H) uttalelser om at store deler av kommunenes ekstrautgifter knyttet til coronakrisen vil bli dekket inn av lavere lønns- og prisutgifter.

– Det er en ren provokasjon mot hverdagsslitets helter. Ved å skru ned lønnsanslagene så får du på papiret en større økonomiske ramme å vise til kommunesektoren, sier Eggum.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen har allerede varslet at forbundet ikke vil akseptere et null- eller minusoppgjør under årets lønnsforhandlinger.

– Vi forventer et tariffoppgjør som gjenspeiler den kritiske samfunnsfunksjonen og det ansvaret og den kompetansen som sykepleiere har, sier hun til NRK.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å ta sykepleiere ut i streik.

LO og YS' motpart i frontfagene Norsk Industri ønsker ikke å kommentere saken.

