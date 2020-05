Forsikringsselskap tror det blir flomskader for en halv milliard

Det har vært storflommer i 2011, 2013 og 2015. Årets vinter er den mest snørike på over 60 år, og snøsmeltingen har ennå ikke kommet skikkelig i gang.

– Vi tror skadene kan komme opp i en halv milliard kroner, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Det er i så fall omtrent som flomerstatningene som er betalt ut etter de forrige storflommene, ifølge selskapet.

Tryg har flere råd til folk som bor i flomtruede områder. Blant annet bør de allerede nå rydde unna gjenstander av verdi.

– Dersom du vet at kjelleren din vil bli oversvømmet, bør du redde ut verdifullt innbo og lagre det på et trygt sted. Husk å flytte biler, bobiler og campingvogner i god tid. Du bør også sjekke at avløp, kummer og nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller søppel, og at det er god drenering rundt boligen, sier Ole Irgens.

