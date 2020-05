NHO: Staten bør bidra når bedrifter ansetter permitterte

Ifølge Aftenposten skal arbeidsgiverorganisasjonen NHO ha avvist LOs krav om at bedriftene må ta tilbake alle permitterte hvis de skal få tilskudd, men kommer i stedet med en egen skisse.

– Vår modell vil gi bedrifter mulighet til å få tilbake ansatte slik at virksomhetene raskere kan komme i gang igjen. Samtidig vil vårt forslag sikre kompetansetilfang for hele norsk næringsliv, og dermed bidra til langsiktig omstilling og vekst for mange bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO mener at å tvinge bedriftene til å ta tilbake alle permitterte, kan føre til at de ikke tar noen. I stedet vil NHO komme fram til en modell sammen med LO og myndighetene, med tiltak der permitterte kommer i aktivitet heller enn å gå på Nav-tiltak.

NHO har satt som forutsetning for statlig lønnstilskudd at ordningen «skal sikre kompetanseheving, omstilling og mobilitet slik at bedriftene som vil vokse, ansetter flere».

Skissen skal inkludere at statens midler til permitterte i stedet gis til bedriften eller en annen bedrift som ansetter vedkommende, og dekker inntil 56 prosent av tidligere lønn, mens bedriften dekker resten i opptil tre måneder.

– Vi tror ingen bedrift spekulerer i å permittere for å ta ansatte tilbake om tre måneder. Riset bak speilet er at den risiker at en annen bedrift da plukker opp de ansatte, sier Almlid.

(©NTB)