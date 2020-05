Brønnøysundregistrene: 73 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: D & R Byggtjenester AS; Ilex Frisør AS; Oslo K AS.

Møre og Romsdal: Møre Anlegg AS.

Viken: Norsk Elsykkelsenter AS.

Innlandet: Bruktbil Garanti AS; Grindlia AS; Nundinor AS.

Agder: Lister Takeaway AS; Vipas AS.

Vestland: Bergen Bryn AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

73 konkurser sist uke

Dermed ble 73 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav fem personlige.

Mandag: 22 konkurser

Tirsdag: 30 konkurser

Onsdag: 10 konkurser

