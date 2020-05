Brønnøysundregistrene: 22 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: Keepers AS; Media Digital AS.

Rogaland: RK Bygg Sandnes AS.

Nordland: Din Kontortjeneste AS.

Viken: Bary AS; Elbildeler AS; Safer Life Solutions AS.

Innlandet: Baltic Byggservice AS; Cryoklinikken Hamar AS; Esbjørnsen Holding AS; Solvang Bygg Varme & Renhold; Vanntårnet AS.

Vestfold og Telemark: Build It AS; Metall Allianse AS.

Agder: Joie AS.

Vestland: Icook Kokstad AS; Icook Lagunen AS; Mesterfag Holding AS.

Trøndelag: Fit4Days AS.

Troms og Finnmark: Idehus Harstad AS; Takservice AS; Wild Seas AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.