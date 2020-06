Brønnøysundregistrene: 23 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: Siling Invest AS.

Rogaland: EM Tufte AS; Gea Trafikksenter AS; Grossist 1 AS; Total Bygg og Renhold AS.

Møre og Romsdal: Flexipeople ANS.

Viken: A&B Totalentreprenør AS; BS Murhus AS; MK Marius Invest AS; Qall Marketing AS.

Vestfold og Telemark: Arne Bygg AS; Box AS; Byge AS; Bø Blomster og Binderi AS; Grimstvedt Mek og Maskin AS; Next Step Marketing AS; Styrehuset AS; TAR Eiendom AS.

Trøndelag: Euroscan AS; Slabberas AS.

Troms og Finnmark: Irmelin AS; Traktøren Harstad AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

