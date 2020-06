Brønnøysundregistrene: 20 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Ambertrans AS; Betonggulv og Klargjøring AS; Cafe Påfyll AS; D K S Ship Interior AS; Fagerborg Delikatesse AS; Trikkehallen Bevertning AS.

Rogaland: Torque Motion AS.

Møre og Romsdal: Mi Mo AS.

Nordland: Bilutleie Nord AS; Mo Bygg og Betong AS.

Viken: First Responder Solutions AS; Unikia AS; Yezcom AS.

Innlandet: Gofit AS.

Vestfold og Telemark: Håndverkssenteret; Purusha Yoga AS; Tinnsjø Kro & Camping AS.

Vestland: Heggstad AS.

Troms og Finnmark: Finnsnes Forum.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.