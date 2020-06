Brønnøysundregistrene: 25 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: DPH AS; Edberg AS; Hvaal Arild AS; Rei Con AS; Sense Entreprenør AS; Stempelleverandøren AS; Your Communication AS.

Rogaland: Norasol AS; Sauda Fjordhotell Drift AS.

Nordland: Panorama Mat og Drekka AS.

Viken: Galaxy Fyrverkeri AS; Leganz Drammen AS.

Innlandet: Tretten Kro AS.

Vestfold og Telemark: Bø Gullsmed AS; Crewpartner AS.

Agder: Opprett Bolig AS.

Vestland: Besan Restaurant AS; IJT AS

Trøndelag: Krokfrakt AS.

Troms og Finnmark: Brygg & Bar AS; ONS Drift AS; Saga Utvikling AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

