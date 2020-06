Domstolene venter et ras av coronakonkurser

I et brev til Stortinget advarer Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke om at det kan ventes en solid økning i antall konkurser i tiden som kommer som følge av coronaviruset. Han ber om ekstraordinære midler til å håndtere sakene, skriver Dagbladet.

– Basert på tall fra finanskrisen i 2008 har Domstoladministrasjonen beregnet at det vil komme 6.000 flere konkurssaker til domstolene som følge av de negative effektene av coronaviruset på norsk økonomi, skriver Urke og avdelingsdirektør Jann Ola Berger i brevet.

De regner med at økningene i antall saker vil begynne å komme sent på høsten i år og fortsette videre til neste år. De ber om en tilleggstildeling på 181 millioner kroner for å håndtere alle de nye saken og til å rydde opp i etterslepet av saker på grunn av virusutbruddet.

I brevet advares det også om at antallet arbeidsrettssaker vil kunne komme til å øke voldsomt det neste året.

(©NTB)