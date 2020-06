NHST selger Morgenbladet

NHST Media Group selger alle sine aksjer i Morgenbladet til Mentor Medier, opplyses det i en melding.

Mentor Medier, som fra før eier blant annet Vårt Land, Dagsavisen, svenske Dagen, vil dermed eie 90.8 prosent av Morgenbladet.

Salgssummen er på 40 millioner kroner vil ifølge meldingen vil gi en regnskapsmessig gevinst på for NHST Media Group. I følge DN var kostprisen 32,2 millioner kroner.

NHST kjøpte 49 prosent av Morgenbladet tilbake i 2013, og økte så sin eierandel til 90,8 prosent i 2016. Stiftelsen Fritt Ord og AS Forlagsfinans eier 4,5 prosent hver.

Ifølge NHST-sjef Hege Yli Melhus Ask var det å selge Morgenbladet ingen enkel beslutning.

– Men etter at Mentor Medier tok kontakt, gjorde vi en grundig vurdering, med utgangspunkt i NHSTs fremtidige strategi. Når vi nå selger Morgenbladet får Norges eldste riksavis et nytt, godt hjem, der de kan befeste og utvikle sin posisjon som den ledende avisen for intellektuelt nysgjerrige, sier hun, og påpeker at NHST nå kan konsentrere innsats og investeringer mot næringslivs- og nisjepublikasjoner, i tillegg til sine publiserings- og medieovervåkingstjenester.

Morgenbladet fikk i overkant av 10 millioner kroner i pressestøtte i fjor og prisen tilsier at Morgenblandet dermed ble solgt til en P/P (Pris/Pressestøtte) på 4,2.