Flere tvangsavviklinger, men færre konkurser i mai

Hittil i år har økningen i tvangsavviklinger vært på 41 prosent, mens det er færre bedrifter som har gått konkurs.

– Hittil i år ligger konkurser og tvangsavviklinger samlet 5,7 prosent under fjoråret, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Årsaken til at myndighetene tvangsavvikler et selskap skyldes stort sett manglende innrapportering av regnskapstall, mens en konkurs innebærer at et selskap ikke klarer å betale det de skylder.

At antall konkurser går ned skyldes ifølge Bisnode i stor grad hjelpepakkene fra myndighetene og at Skatteetaten har sendt inn få konkursbegjæringer under koronakrisen.

Ruud tror mange bedrifter får det verre i juni når utsatt moms fra mars samt moms for juni og feriepenger skal betales.

– Vi frykter derfor at mange bedrifter ikke overlever de tre store utbetalingene i juni, sier han.

Hotell- og restaurantbransjen har, ikke uventet, hatt det tøffest de siste månedene, og i mai opplevde bransjen 19,1 prosent flere konkurser enn i fjor.

Detaljhandel, som inkluderer dagligvarebutikker og netthandel, har på sin side hatt en nedgang i konkurser på 11,6 prosent.

