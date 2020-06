Brønnøysundregistrene: 136 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: BSM Bygg Entreprenør AS; Craft Service AS; Elwave AS.

Rogaland: Luxus Velvære AS.

Nordland: Mario Kafe og Spiseri AS; Nams GKB AS.

Viken: Mysen Billakkering AS.

Innlandet: Gjøvik Blomster AS; Kinnaree AS; Tømmerhytta Invest AS.

Vestfold og Telemark: Malmin Racing AS; Scandinavian Biofuel Company AS.

Vestland: Asian Street Food AS; Ichibanbergen AS; Klaritee AS; Kom Innom AS; Zuppa Torget AS.

Trøndelag: Nidaros Transport AS; Skjelbred Bygg & Boligservice AS.

Utenlands: Snedker Peter APS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

114 konkurser sist uke

Gårsdagens 22 konkurser kommer i kjølvannet av 114 konkurser i forrige uke, hvorav syv personlige.

Mandag: 22 konkurser

Tirsdag: 23 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 25 konkurser

Fredag: 23 konkurser