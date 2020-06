Brønnøysundregistrene: 24 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: 2Pay4 AS; Adsearch Norge AS; Aspiri Eksamenskurs AS; Bellman Holding AS; Bygg Renhold AS; Fidor Prosjekt AS; Green Light Systems AS; Oslo Drift AS.

Rogaland: Helens Byrå AS.

Møre og Romsdal: Bar E Kaffe AS; Goparken AS; Norske Smaksopplevelser AS.

Viken: Bar Drift AS; Empire Askim AS; Kjøkkenmontørene AS; Lillians Cafe AS; PR Hammer AS; Qool AS; Ski Bilpleie og Dekk AS.

Vestland: Byggmester Jack Eriksen AS; Elpa AS.

Trøndelag: Granåsen Service AS.

Troms og Finnmark: TWJ Polering AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

