Brønnøysundregistrene: 83 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Fast VVS AS; Purple Yum AS; Westheim AS.

Rogaland: Daristada AS; Tony og Mario Bygg AS; Trygg Totalentreprenør AS; Vest Eiendomsinvest AS.

Møre og Romsdal: Norsk Hummer Drift AS.

Viken: Nore og Uvdal Planteknikk AS; Restaurant 4 You AS.

Innlandet: Torgersen Lars Rørlegger AS.

Vestfold og Telemark: Aktivpartner AS.

Agder: South Coast Farms AS.

Vestland: Metro Os AS.

83 konkurser sist uke

Dermed ble 83 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav fem personlige.

Tirsdag: 22 konkurser

Onsdag: 24 konkurser

Torsdag: 23 konkurser