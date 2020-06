Statens eierberetning for 2019

Statens eierberetning omhandler statens eierskap i 73 selskaper som forvaltes direkte av et departement, og gir en samlet oversikt over selskapenes strategi, måloppnåelse, økonomiske utvikling og viktige hendelser i året som har gått.

Beretningen beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap og gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene.

— Staten er en stor og viktig eier i Norge. Hvordan staten utøver eierskaperskapet er vesentlig både for selskapene og for fellesskapets verdier, sier næringsminister Iselin Nybø.

Se mer om statens eierskap i norske selskaper.

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

Finansdepartementet

Folketrygdfondet (særlovselskap) 100% -

Forsvarsdepartementet

Rygge 1 AS 100% -

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Midt-Norge RHF 100% 3 Helse Nord RHF 100% 3 Helse Sør-Øst RHF 100% 3 Helse Vest RHF 100% 3 Nordisk institutt for Odontologiske materialer AS 49% 3 Norsk Helsenett SF 100% 3 AS Vinmonopolet (særlovselskap) 100% 3

Klima- og miljødepartementet

Bjørnøen AS 100% 3 Enova SF 100% 3 Kings Bay AS 100% 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalbanken AS 100% 2

Kulturdepartementet

Carte Blanche AS 70% 3 AS Den Nationale Scene 66,67% 3 Den Norske Opera & Ballett AS 100% 3 Filmparken AS 77,6% - Nationaltheateret AS 100% 3 Norsk rikskringkasting AS 100% 3 Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100% 3 Rogaland Teater AS 66,67% 3 Rosenkrantzgate 10 AS 3,07% - Talent Norge AS 33,33% 3 Trøndelag Teater AS 66,67% 3

Kunnskapsdepartementet

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS 100% 3 Simula Research Laboratory AS 100% 3 Universitetssenteret på Svalbard AS 100% 4

Landbruks- og matdepartementet

Graminor AS 28,2% 3 Kimen Såvarelaboratoriet AS 51% 3 Statskog SF 100% 3 Staur gård AS 100% 3

Nærings- og fiskeridepartementet

Aker Kværner Holding AS 30% 2 Ambita AS 100% 1 Andøya Space Center AS 90% 3 Argentum Fondsinvesteringer AS 100% 2 Baneservice AS 100% 1 DNB ASA 34% 2 Eksportfinans ASA 15% 2 Eksportkreditt Norge AS 100% 3 Electronic Chart Centre AS 100% 2 Entra ASA 8,24% 1 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 100% 3 Flytoget AS 100% 1 GIEK Kredittforsikring AS 100% 1 Innovasjon Norge (særlovselskap) 51% 3 Investinor AS 100% 2 Kongsberg Gruppen ASA 50,001% 2 Mantena AS 100% 2 Mesta AS 100% 1 Nammo AS 50% 2 Nofima AS 56,8% 3 Norges sjømatråd AS 100% 3 Norsk Hydro ASA 34,26% 2 Nysnø Klimainvesteringer AS 100% 2 Posten Norge AS 100% 2 Siva - Selskapet for Industrivekst SF 100% 3 Space Norway AS 100% 3 Statkraft SF 100% 2 Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 100% 3 Telenor ASA 53,97% 2 Yara International ASA 36,21% 2

Olje- og energidepartementet

Equinor ASA 67% 2 Gassco AS 100% 3 Gassnova SF 100% 3 Petoro AS 100% 3 Statnett SF 100% 3

Samferdselsdepartementet

Avinor AS 100% 3 Bane NOR SF 100% 3 Entur AS 100% 3 Norske tog AS 100% 3 Nye Veier AS 100% 3 Vygruppen AS 100% 2

Utenriksdepartementet

Norfund (særlovselskap) 100% 3

Mer om kategoriene 1, 2 og 3

Basert på statens mål som eier og hvorvidt staten har en begrunnelse for eierskapet er selskapene delt inn i tre kategorier.

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. Regjeringen har en ambisjon om å redusere statens eierskap i disse selskapene.

I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene.

I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.