Over 500 bedrifter har fått for mye utbetalt i coronastøtte

Samtidig kan hundre foretak ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Det dreier seg om en beregningsfeil som førte til at tilskudd fra ordningen ikke ble beregnet som en del av omsetningen, men ble fratrukket forventet omsetning. Dermed fikk 531 foretak utbetalt 2,2 millioner kroner for mye for mars og april.

– Fire foretak har fått utbetalt mer enn 100.000 kroner for mye. Den høyeste utbetalingen er 358.000 kroner sammenlagt for mars og april. Feilen er rettet opp, og flere av de berørte foretakene har allerede levert korrigert oppgave, sier seksjonssjef Stine Olsen i Skatteetaten.

Etaten vil kontakte foretakene det gjelder for å få tilbakebetalt det som er for mye utbetalt.

I tillegg ser rundt hundre foretak ut til å ha misforstått hvilke beløp som skulle legges inn i feltet «andre tilskudd». Det har ført til at de kan ha fått utbetalt til sammen rundt 400.000 kroner for lite i støtte fra kompensasjonsordningen.

– Disse foretakene varsles om at de må søke på nytt ettersom Skatteetaten ikke har anledning til å overstyre informasjonen gitt i søknadene, sier Olsen.

I alt 22.873 foretak har fått innvilget og fastsatt støtte på vel 2,24 milliarder kroner. Kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter ble innført i midten av april.

