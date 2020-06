Brønnøysundregistrene: 29 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag og tirsdag konkursåpning i 26 selskaper.

Oslo: Furuset Industri Service AS; Oslo Active Tours AS.

Rogaland: Social Me AS.

Møre og Romsdal: Marina Bistro AS; Vika Bemanning AS.

Nordland: Artist 360 AS; AS Velværesal Marianne Hudpleie; Luminiser AS; Undercut Frisør AS.

Viken: Agusia AS; Mains Invest AS; Røyken Auto AS; Tiger Transport AS; Transportxpressen AS.

Innlandet: Club 18 AS; RMG AS; Yotiflower Invest AS.

Agder: Contec AS; Timeflyt AS.

Vestland: Byggmester Nordnes AS; Egge Eigedomsutvikling AS; Nordic Personell AS; Os Frakt AS; Sub 7 Fjell AS.

Trøndelag: Bakklandet Restaurant AS; Kjøreglede Miljø Sikkerhet Trafikkopplæring AS.

I tillegg har tre personlige konkurser blitt kunngjort åpnet.

