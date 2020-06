Entreprenørsuksess i ECIT

VOKSER: Markedsdirektør i ECIT Sebastian Gamman, leder for ECIT Viken, Linda Janne Forberg og leder for ECIT BPO Norge, Lars Inge Tordal tar stedig markedsandeler i regnskapsmarkedet her til lands.

VOKSER: Markedsdirektør i ECIT Sebastian Gamman, leder for ECIT Viken, Linda Janne Forberg og leder for ECIT BPO Norge, Lars Inge Tordal tar stedig markedsandeler i regnskapsmarkedet her til lands. Foto: ECIT

ECIT satser både på regnskap og IT, og i fjor omsatte den norske regnskapsdelen av selskapet, ECIT BPO Norge, for 675 millioner kroner.

– ECIT er bygget av entreprenører hvor alle har eierskap lokalt i sitt eget selskap, i tillegg til at vi alle også er eiere i morselskapet, sier Lars Inge Tordal.

Tordal er leder for ECIT BPO Norge og partner i ECIT Vest, som har hovedkontor i Bergen. 37 regnskapsbyråer er nå en del av ECIT BPO Norge.

ØKT KUNDEKONTAKT: – I krisetider ser vi at vår rolle som rådgiver for kundene er blitt enda viktigere, sier Lars Inge Tordal. Foto: ECIT

Unik modell

– Vi har en unik modell, som vi mener er med på å gi oss den gløden og det engasjementet vi ønsker i det daglige arbeidet. Vi har vår lokale tilhørighet samtidig som vi er med i et konsern som støtter oss på de områdene hvor enkeltstående regnskapskontorer generelt sett har utfordringer. Områder som forretningsutvikling, rådgivning, IT, salg og markedsaktiviteter, som krever styrke for at kunne følge med i utviklingen.

Daglig leder for ECIT Viken, Linda Janne Forberg, mener at det har vært spesielt viktig å ha et sterkt apparat bak seg i den krisetiden som både kundene og regnskapskontorene nå står midt oppe i.

– Vårt apparat for kommunikasjon ut mot kundene er gull verdt akkurat nå. Vi kommuniserer med våre kunder via webinarer, blogger og øvrige digitale kanaler. Slik har vi også kunnet komme fort på banen med aktuelle råd til en større bredde av kundene på tvers av lokasjonene våre.

Tettere på kundene

– I ECIT er det en konsernledelse som lar lokale kontorer ta egne avgjørelser. Den lokale tilhørigheten er helt avgjørende, og våre kunderådgivere synes at de har kommet enda tettere inn på kundene våre under coronapandemien enn før, sier Forberg.

Regnskapskontorene i ECIT har greid å opprettholde et høyt aktivitetsnivå under pandemien.

– Vår omsetning har ikke vokst de siste månedene, men på grunn av offentlige tiltak og kundenes behov i denne spesielle situasjonen, har vi hatt mye å gjøre. Samtidig er frister blitt utsatt og årsoppgjør forskjøvet, så det ligger en god del jobb foran oss, men vi håper på å være ferdig med det meste innen sommerferien, sier Forberg.

FERDIG FØR SOMMEREN: – Vi håper på å være ferdig med det meste av årsoppgjøret innen sommerferien, sier Forberg. Foto: ECIT

Kontantstøtteordningen fra myndighetene har utvilsomt hatt positive effekter, men den har ifølge Tordal ikke truffet like godt for alle.

– Vi er opptatt av å forstå effekten av covid-19 hos våre kunder. Et av de store spørsmålene er naturligvis når den generelle aktiviteten tar seg opp igjen og driften til kundene blir mer normal. Vårt fokus har vært å hjelpe kundene tilbake fra krisen på en god måte, og bevare de langsiktige og nære relasjonene.

Tyngre for «gjøre det selv»

Gjør det selv-regnskapsprogrammene har hatt en kraftig oppsving de senere årene. Tordal tror at det er fare for at mange av bedriftene som baserer seg alene på systemet og derfor står uten kompetent hjelp, vil kunne få noen ekstra utfordringer i 2020.

– I krisetider ser vi at vår rolle som rådgiver for kundene er blitt enda viktigere. Det er lite med råd å få fra et økonomisystem som sier at du kan klare jobben selv, uten regnskapsfører. Et system uten tilskudd av faglig kompetanse til etablering av struktur og overblikk, er ikke den støtten kundene trenger i en krisesituasjon.