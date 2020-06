Betydelige corona-effekter på regnskapene

Selskapenes regnskapsrapportering er den viktigste kilden for informasjon om selskapenes finansielle stilling og inntjening. Der årsregnskapene for 2019 i liten grad ble berørt av covid-19 utbruddet, og interimsrapportene for første kvartal ble påvirket i mindre grad, står selskapene under de rådende omstendighetene ovenfor en rekke utfordringer når de skal avlegge delårsrapporter for andre kvartal.

Ny virkelighet

EY-revisorene Steinar S. Kvifte og Ankit Puri påpeker at regnskapsreglene er de samme – så sånn sett er det lite nytt. Men det er bare den ene siden av saken. Den andre er omstendighetene.

– Regnskapsstandardene skal anvendes på en helt ny virkelighet. Fortsatt drift og usikkerhet rundt dette vil være en problemstilling som vil være aktuell for mange selskaper, sier Kvifte.

En annen problemstilling er hendelser etter balansedagen, og i hvilken grad dette skal reflekteres i resultatene.

– Den uvanlige og store usikkerheten skaper utfordringer ved fastsettelse av estimater, både i forbindelse med verdsettelse av eiendeler og gjeld, men også i forhold til estimater som påvirker for eksempel inntektsføringen. For øvrig reiser de mange myndighetstiltakene en rekke regnskapsmessige problemstillinger selskapene ikke har håndtert tidligere.

Fortsatt drift

Puri påpeker at regnskapet fortsatt skal avlegges under forutsetning om fortsatt drift, og dersom denne forutsetningen ikke oppfylles vil det nødvendigvis ha store konsekvenser for regnskapsføringen.

– Det er først når fortsatt drift ikke lenger er et realistisk scenario at en annen forutsetning skal velges, men allerede ved betydelig usikkerhet oppstår opplysningsplikten, sier han.

Mange selskaper opplever nå en betydelig forverret likviditetssituasjon, og dermed også usikkerhet rundt fortsatt drift vurderingen.

– I forhold til fortsatt driftvurderingen skal ny informasjon mellom balansedagen og dato for styrebehandling av interimsrapporten alltid reflekteres i balansedagsvurderingen. Dette i motsetning til hendelser etter balansedagen for øvrig, der en skal skille mellom de som gir ny informasjon om balansedagen og de som vedrører neste periode.

Kan bli misvisende

EY-advokatene mener at det ikke nødvendigvis er slik at selskapets regnskaps- og rapporteringssystemer er egnet til å kvantifisere effektene av coronapandemien.

– Det kan være slik at med en gang et selskap ønsker å fremstille en virkelighet som avviker fra den faktiske virkeligheten, beveger det seg inn i et vanskelig og komplisert kommunikativt felt der fremstillingen fort kan bli misvisende. Derfor vil i mange tilfeller det mest aktuelle være å gi tilleggsopplysninger om inkrementell covid-19-utgifter, i den grad det er mulig, i tillegg til andre, mer kvalitative opplysninger rundt situasjonen, sier Steinar S. Kvifte.