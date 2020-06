NHO etterlyser utvidet permitteringsordning

Etter at regjeringspartiene og Frp torsdag ettermiddag ble enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett, venter fortsatt NHO-sjefen på en utvidet permitteringsordning.

Han er fornøyd med at det er enighet om reduksjon i skatten på arbeidende kapital, noe han mener betyr mye for hjørnesteinsbedrifter landet over.

– Samtidig har mange bedrifter nå stort behov for at permitteringsordningen utvides, slik at man kan være permittert i 52 uker. Det gjør at bedrifter kan unngå oppsigelser og beholde ansatte de trenger, når aktiviteten tar seg opp igjen. Dette må på plass før sommeren, sier Almlid.

