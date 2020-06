Brønnøysundregistrene: 23 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Page Invest AS.

Rogaland: Håland Regnskap AS.

Møre og Romsdal: Grinda Restaurant AS.

Nordland: Strinng Norge AS.

Viken: Utvendig Maling AS.

Vestfold og Telemark: Protect Vakthold og Sikkerhet AS; SH Bilteknikk AS.

Agder: Juel Media AS.

Troms og Finnmark: VVS Team Tromsø AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

14 konkurser onsdag

Dagens ni konkurser kommer i kjølvannet av konkursåpning i 13 selskaper i går.

Oslo: Enbjørningen AS; Timeout Oslo AS; Whatsoup Nydalen AS; Wildcard AS.

Rogaland: Midtøsten Bakeri AS.

Møre og Romsdal: Pad Thai AS.

Nordland: Tingeling Interiør og Kaffebar AS.

Viken: Kun For Deg AS; Salgseliten AS.

Agder: Tonstad Tipp Transport AS.

Vestland: Karce1 AS; KJ Team AS; Samrabthai AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.