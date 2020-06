Helge Bharat Johnsen vokser på møtebooking med Innovation Support

VOKSER: – Stadig flere bedrifter ser at de kan bruke oss som en fleksibel, outsourcet utvidelse av selgerkorpset. I stedet for å ha ti selgere kan de ansette ni og bruke oss som en ekstra ressurs, sier Helge Bharat Johnsen, gründer og daglig leder i Innovation Support (til høyre).

– Første uken fra fredag 13. mars var det nærmest panikk og fullstendig stopp i markedet. Da ville ingen ha noen møter. Men nå har det løsnet. Norge er «back in business», sier Helge Bharat Johnsen (35), daglig leder og gründer i Innovation Support.

Selskapet har 23 ansatte, gjennomfører titusenvis av telefonsamtaler hvert år, og har spesialisert seg på møtebooking.

Innovation Support booker salgsmøter for andre bedrifter med telefon som hovedverktøy. På nettsiden til selskapet er referanser som EY, Microsoft og Visma oppført.

Det har vist seg å være god butikk. De seneste fem årene har selskapet vokst med gjennomsnittlig 36 prosent pr. år, og resultatmarginen har i gjennomsnitt vært 32 prosent de seneste årene.

I år kommer vi til å ende mellom 25 og 30 millioner kroner, og neste år vil vi passere 30 millioner kroner Helge Bharat Johnsen, daglig leder i Innovation Support

Ikke bare Bharat Johnsen tjener på møtebooking.

Finansavisen fortalte i desember 2019 om Martin Da Veiga, som får møter med mer enn 8 av 10 han ringer.

27-åringen tjener over en million kroner i året og har en samarbeidsavtale med Innovation Support.

– Brant for salg og markedsføring

Stryningen Johnsen grunnla Innovation Support alene i 2012, og eier fremdeles 100 prosent av virksomheten.

– I 2012 var jeg nettopp ferdigutdannet fra BI innen entreprenørskap, og brant for salg og markedsføring. Jeg henvendte meg til en rekke vekstselskap, hvor jeg opplevde at mange trengte en boost for å øke omsetningen, har han tidligere fortalt til Finansavisen.

Det ble spiren til Innovation Support, som ikke selv skal selge noe. Jobben er å starte en relasjon til nye, potensielle kunder for deres egne kunder.

De ansatte har en gjennomsnittsalder på 24-25 år. 90 prosent har en bachelor fra økonomi, markedsføring eller salg, og de er ute etter å samle erfaring.

Etterhvert ble det åpenbart at det ikke bare var oppstartselskaper som trengte hjelpen, men også daglig ledere og salgsdirektører i større virksomheter som ikke vil brenne seg på dyre feilansettelser.

Spådde dobling på tre år

I 2018 uttalte Johnsen at målet var å vokse 14 millioner i 2017-omsetning til 30 millioner i 2022.

Innovation Support (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 25,7 18,9 Driftsresultat 9,0 6,2 Resultat før skatt 9,0 6,2 Årsresultat 7,0 4,8 Eier: Helge Bharat Johnsen.

– Det målet ligger vi an til å nå. I år kommer vi til å ende mellom 25 og 30 millioner kroner, og neste år vil vi passere 30 millioner kroner. sier han.

– Hvor stor kan bedriften bli?

– Potensialet er veldig stort. Stadig flere bedrifter ser at de kan bruke oss som en fleksibel, outsourcet utvidelse av selgerkorpset. I stedet for å ha ti selgere kan de ansette ni og bruke oss som en ekstra ressurs, sier han.

– Ønsker du å skalere selskapet ut til flere markeder og flere land?

– Det viktigste for oss å gjøre det vi er gode på i Norge. Markedet er så stort i Norge at det er mye å gjøre her, sier han.

Ble spurt om oppkjøp

Bharat Johnsen opplyser at han for bare få uker fikk forespørsel fra en ekstern investor om oppkjøp.

– Det var en konkret henvendelse, og jeg fikk mer løselige forespørsler i fjor. Det var ikke riktig for meg å selge selskapet nå, og det er det heller ikke nå. Det er dette jeg synes er gøy å drive med, sier han.

– Hvor tett knyttet er selskapet til deg som person?

– Minst mulig, det er i hvert fall målet. De første årene trodde jeg at jeg måtte være med på alt. Men jeg vil påstå at selskapet ikke er avhengig av meg lenger. I prinsippet kan jeg slutte i morgen uten at det påvirker selskapet, sier han.