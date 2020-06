Sydentemperaturer skaper trøbbel for togene

Ifølge meteorologene er det mye som tyder på at godværet fortsetter i store deler av Sør-Norge i dagene som kommer. Det er for de aller fleste gode nyheter, men for jernbanen fører det til utfordringer.

– Sol og høy temperatur øker faren for solslyng, som påvirker togtrafikken på flere av våre banestrekninger, opplyser Bane Nor i en pressemelding onsdag.

Solslyng er når stålet i jernbaneskinnene utvider seg på grunn av varme.

De siste dagene har det vært solslyng flere steder i landet, og med værmeldinger som varsler om sydentemperaturer i dagene som kommer, har Bane Nor økt beredskapen.

Faren for solslyng er størst på ettermiddagen og tidlig kveld, etter at skinnene har blitt varmet opp gjennom dagen. Derfor kjører banemannskap nå hyppigere gjennom strekningene med arbeidstog for å kontrollere banen.

– Hvis vi oppdager tilløp til solslyng, kan det bli perioder der vi er nødt til å redusere hastigheten på togene eller stenge banen helt, skriver Bane Nor.

