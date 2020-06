Telia foreslår løsning for TV 2 – men ingen enighet

– Forslaget vårt er enkelt. TV-seerne får tilbake kanalene. TV 2 og vi viderefører dagens avtale med eksakt samme vilkår helt frem til ny avtale er på plass, enten forhandlingene tar to uker, to måneder eller to år, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Overfor NTB slår organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 fast at det Telia foreslår, er en midlertidig løsning inn i det uendelige.

– Jeg tror at alle vil forstå at vi ikke kan gå med på dette, sier hun.

Kanalen har på sin side foreslått en midlertidig avtale begrenset til inntil seks måneder.