Brønnøysundregistrene: 88 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Appear AS; Gyda Manglerud AS; Melody Clothing AS; NH Oslo AS.

Rogaland: CDR Records AS; Dalane Bil AS.

Nordland: Tranøy Nærhandel AS.

Viken: Pacific Green Marine Technologies.

Innlandet: Bergo Drift AS; EM Tømmertransport AS.

Vestfold og Telemark: Lokalet AS; Stafernigruppen AS.

Vestland: Hilles Gate Teknoutvikling AS.

Troms og Finnmark: Alta Tre Design AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

88 konkurser sist uke

Dermed ble 88 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav fem personlige.

Mandag: 22 konkurser

Tirsdag: 21 konkurser

Onsdag: 16 konkurser

Torsdag: 15 konkurser