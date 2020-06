Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i syv selskaper.

Viken: D3Petroleum AS; D3Petroleum Resources AS; Data Assistert Teknikk AS.

Innlandet: Polarvinduet AS.

Vestland: Glød Gullsmedverksted AS; Straume Service Tjenester Trygg AS.

Trøndelag: Sathija Renhold.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.