Jefferies løfter kursmålet for Carlsberg til 1.000 kroner

Jefferies mener det verste vil være over for Carlsberg etter andre kvartal, og har løftet kursmålet for den danske ølgigantens aksje, melder Ritzau Finans.

Meglerhuset ser nå Carlsberg-aksjen i 1.000 danske kroner, mot et tidligere kursmål på 950 kroner.

Anbefalingen er fortsatt «kjøp».

Carlsberg-aksjen er i 10-tiden opp 2,6 prosent til 913 danske kroner i København. Den er imidlertid ned drøyt 8 prosent hittil i år.

Mener det verste er tilbakelagt

Ifølge nyhetsbyrået er Jefferies' vurdering at det ikke er noen tvil om at andre kvartal har vært tøft for selskapet, men at det verste nå er forbi.

Det vises blant annet til gjenåpningen i Europa etter coronavirusutbruddet og at Carlsbergs tiltak for å redusere kostnader vil begrense den negative innvirkningen på driften.

Ritzau Finans viser forøvrig til at 20 av 27 analytikere som har oppgitt anbefaling til Bloomberg, opererer med kjøpsanbefaling. Fem opererer med «nøytral», to anbefaler å selge bryggerigigantens aksje. Det gjennomsnittlige kursmålet oppgis til 947 kroner.