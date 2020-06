Christian Ringnes: –Hjemmekontor har for mange blitt gjemmekontor

– POLITISK GULLSTANDARD: – For et intellekt! sier eiendomsinvestor Christian Ringnes om Kåre Willoch.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Den går der den alltid har gått, til sommerparadiset ved Langesund. Alt annet blekner, der skinner solen 24 timer i døgnet.



Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Ansettelsen er like mye av en fulltreffer som ansettelsesprosessen ble en bom. Jeg tipper han blir sittende lenge og kommer til å gjøre en suveren jobb.



Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Kaare Willoch er og blir gullstandarden for meg. For et intellekt! Blant de mer dagsaktuelle liker jeg Trygve Slagsvold Vedum, selv om jeg hører solid hjemme på Høyresiden, liker jeg hans jordnære, sunne fornuft.



Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

I politikk kan alt skje, og Coronahåndteringen har vært forbilledlig, men uten støtte fra Senterpartiet og/eller MDG kan det fort bli et skifte.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Den har gått hardt ut over våre leieinntekter, vi er eksponert mot hotel og butikk. Det bedrer seg, men pinen blir lang for vår del.



Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg har kjørt Tesla siden den kom og er aldeles frelst. El-biler bør fortsatt oppmuntres, det er fremtiden mellom våre hender.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Hjemmekontor er for mange blitt gjemmekontor, aldri har vi sett så mange brune og mosjonerte kontorarbeidstagere som i vår. Selv hører jeg til dem som tror at den felles energi og arbeidsdisiplin som kontoret gir, er et avgjørende konkurransefortrinn. Men det blir mye hjemmekontor fremover. Arbeidstagerne liker friheten mens arbeidsgiverne tror de kommer til å spare penger på lokaler og glemmer at produktiviteten er mye viktigere.



Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Må du betale mer i skatt, på bolig eller annet, blir det mindre til investeringer. Punktum. Har du valget mellom å bo i den boligen du vil eller foreta risikoinvesteringer, vinner boligen - alltid og bestandig



DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

I en usikker tid, synes jeg Solbergregjeringens tiltak har vært i verdenstoppen.



Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

At to herrer over 75 år er det beste USA kan komme opp med som chief commander kandidater er til ettertanke; what happened to the country of the young and free? Trump har sagt og gjort mye rart, selv om mye er i henhold til det han lovte. Jeg tror dog det er økonomien som avgjør og forblir den skral, ligger det an til et skifte.