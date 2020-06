Brønnøysundregistrene: 18 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: Barken Consulting AS; Cleanco AS; Faisal Transport; Leon Thai AS.

Rogaland: Huskvam AS; JR Agenturer AS; Mille Undertøy Sandnes AS; Stonedesign AS.

Møre og Romsdal: Vest Miljø AS.

Viken: Fresh Rental AS; Skedsmo Auto AS.

Vestfold og Telemark: Frisk Treningssenter AS.

Vestland: Haugen Gardsmat AS; Lio Invest AS; Lio og Ok Supermarkeder AS.

Trøndelag: Bowlingen Orkla AS; Chakker AS; Grobian Holding AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.