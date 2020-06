Brønnøysundregistrene: 19 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Me Ga Vakthold AS; Norwegian Building Consulting AS; Smashing Burgers AS.

Rogaland: Sebek AS.

Viken: Ego Art AS; JR Entreprenør AS; Matbil AS; New Now AS; Skedsmo Invest AS; Thanh Ha & Lucy AS; Øst VVS AS.

Vestfold og Telemark: Proff Hand AS.

Agder: Heida Fotografer AS; Paa Håndverkertjenester AS.

Trøndelag: P-Hotels Bergen AS.

Troms og Finnmark: TK Motor Alta AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.