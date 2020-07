Brønnøysundregistrene: 17 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Biw AS; Hudya Group AS; Skistall AS.

Rogaland: Conteco AS.

Viken: Borg Event AS; Solhaug Bolig AS.

Vestfold og Telemark: Løveloftet Spiseri AS; Microtrans AS.

Agder: Cafe Mestizo AS; Cafe Spor 2 AS.

Vestland: Charter AS; Ferd Turistbusser AS; Nordås Legekontor AS.

Troms og Finnmark: Kala Restaurantdrift AS; Stenhaug Maskin & Transport AS; Studio 7 AS; Søstrene Mack AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.