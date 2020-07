Brønnøysundregistrene: 77 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Det Norske Kartselskapet AS; Libo Solutions AS; Maridalsveien 2 Bar AS.

Rogaland: M A Invest AS.

Møre og Romsdal: O Sandnes Holding AS.

Viken: Gateway Varesikring AS; Klatring og Friluftsliv AS; Outstanding Media Group AS; SMG Innglassing AS:

Vestfold og Telemark: Frakteportalen AS.

Agder: RescuejuiceSde.no AS.

Vestland: Elpa Service AS; Skuteviken Bygg AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

77 konkurser sist uke

Dermed ble konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav seks personlige.

Mandag: 10 konkurser

Tirsdag: 18 konkurser

Onsdag: 19 konkurser

Torsdag: 17 konkurser