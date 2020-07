Brønnøysundregistrene: 23 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Ask Entreprenør AS; Ateliér Klingwall AS; Nisa AS; Selector Invest AS.

Møre og Romsdal: Carena AS; Waida AS.

Nordland: Big Picture AS.

Viken: Baos AS; Elektroinstallatøren AS; Express Grossisten AS; Magination AS; Mote Import AS; Tærna AS.

Innlandet: Himbåkå AS; Matveveriet AS; TBG Rit AS.

Vestfold og Telemark: J S Dokument AS; Skomvær Forlag AS.

Vestland: Decco AS.

Trøndelag: Svart AS; Varg VVS AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

