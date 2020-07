Brønnøysundregistrene: 17 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: J Trading AS.

Rogaland: Sedevices AS.

Møre og Romsdal: Din Barnehagevikar AS.

Nordland: Støver Utvikling AS.

Viken: Amo Profil AS; Bo Invest AS; Boi Rauland 1 AS; Hus og Hyttebyggerne AS.

Innlandet: Exer Fitness AS; Maksident AS.

Agder: Parken Bil & Karosseri AS.

Vestland: Faye På Voss AS; Home & Kitchen AS; LRA Safety AS; Peersen Production AS.

Troms og Finnmark: 4Vegger AS.

I tillegg ble en personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.