Brønnøysundregistrene: 18 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: Eyefactory AS; GP Facility AS.

Rogaland: Fotohuset Egersund AS.

Møre og Romsdal: Kristiansund Røntgen AS.

Nordland: Perlen Spa AS.

Viken: Amo Total Service AS; By Wood AS; Dagny PR AS; Lille Paris AS; Provest Entreprenør AS; Wahlstrøm Bygg og Vedlikehold AS.

Innlandet: Happy Horse AS; Norsk Alarmsikring AS.

Vestfold og Telemark: Thoba AS.

Agder: Bab Pizza & Grill AS.

Trøndelag: GP Hjelde AS; Milano Lensvik AS; Stiftelsen Ro Ressurssenter.

