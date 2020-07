Dette er hva nordmenn mener er nøkkelen til å løse coronakrisen

LOKAL STØTTE: De fleste nordmenn mener vi må hjelpe lokale bedrifter for å komme oss ut av coronakrisen.

Etter utbruddet av coronaviruset har næringslivet opplevd likviditetsproblemer, og spesielt små bedrifter er rammet.

Nordmenn mener lokal støtte til små og mellomstore bedrifter er nødvendig, viser en undersøkelse gjort av PayPal i samarbeid med Ipsos, ifølge en pressemelding.

Flertallet støtter lokalt

Undersøkelsen som ble gjort i løpet av krisen med et representativt utvalg, viser at 78 prosent av norske respondenter mener støtte av lokale virksomheter er nøkkelen til å komme seg ut av krisen.

I tillegg svarte 67 prosent at de valgte å handle hos lokale butikker da landet stengte ned, mens 59 prosent føler et ansvar for å støtte lokale virksomheter. Til sammenligning valgte 45 prosent å handle hos de store forhandlerne.

Kontaktløs betaling blir mer populært

52 prosent svarte at de ønsker å unngå å ta på kortleseren når de handler, mens hele 72 prosent er åpne for å prøve ut nye betalingsmetoder i kjølvannet av krisen.

«Yngre mennesker opp til 34 år var mer aktive med både å hjelpe mennesker og gi donasjoner, i tillegg til at de følte ansvaret for å hjelpe andre familiemedlemmer», kommer det frem av pressemeldingen.