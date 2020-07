Tore Vamraak ny sjeføkonom i Econa

Interesseorganisasjonen Econa styrker sitt samfunnspolitiske arbeid og ansetter Tore Vamraak som sin første sjeføkonom. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

- Rollen som sjeføkonom er ny for oss, men et naturlig steg i utviklingen. Tore Vamraak er perfekt for jobben med sterk faglig bakgrunn og sin erfaring fra politikken. Econa har et ansvar for å formidle økonomifaget og betydningen av faget for samfunnsutviklingen. Det er derfor naturlig at Econa tar en tydeligere rolle, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa.

Vamraak har en omfattende bakgrunn og har blant annet vært innom McKinsey & Company, Finansdepartementet og Norges Bank Investment Management, og er utdannet fra Norges Handelshøyskole.

– Jeg er glad for Econas offensive satsning, og gleder meg til å bringe økonomenes perspektiver ut i samfunnsdebatten. Da er det naturlig å starte med å se på effekten av covid-19 og krisepakkene, påpeker Vamraak i meldingen.

Econa er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og har idag mer enn 24.000 medlemmer. Organisasjonen jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet, og tilbyr blant annet karriereveiledning og arbeidsrettslig hjelp.