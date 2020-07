Rekordutbetalinger fra Innovasjon Norge

REKORDUTBETALING Håkon Haugli, adm. direktør i Innovasjon Norge Foto: Are Haram

Av dette har 2,5 milliarder kroner gått til grønne prosjekter, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Coronakrisen har rammet norsk næringsliv hardt. Vi vet at kriser kan bidra til å utløse utvikling og innovasjon. Det så vi under finanskrisen, der Innovasjon Norges virkemidler ble etterspurt og ga effekt. Det er gledelig og viktig at norsk næringsliv nå styrker og viderefører omstillings- og innovasjonsaktiviteter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har fått doblet de samlede rammene sine for lån og tilskudd til 14 milliarder kroner i år på grunn av koronapandemien. Ved utgangen av juni har de delt ut penger til 4.284 prosjekter.