Brønnøysundregistrene: 87 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 26 selskaper.

Oslo: CL Bygg AS; G Travel Norge AS; NBS Norsk Byggservice AS; Optikk Byporten AS.

Rogaland: Forsikringskontoret AS; Koala Bygg AS.

Møre og Romsdal: La Chef AS; My Security AS; Swiftvet AS; Vesterborg AS.

Nordland: Listi & Stili AS.

Viken: Lillian AS; Østfold Inneklima AS.

Innlandet: Beito Ysteri AS; Bilar AS; Transporttjenesten Innlandet AS.

Vestfold og Telemark: EN Handel AS; Proff Bygg Vestfold AS; Vestvendt Bygg AS.

Agder: Søren Bager AS.

Vestland: Holmedal Blikk AS; Kilo&Gram AS; Norge Internasjonal Fisk AS; North Beverage AS; Sjøbrem AS; Solbakken Musikkformidling AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

87 konkurser sist uke

Dermed ble 87 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav seks personlige.

Mandag: 23 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 18 konkurser