Brønnøysundregistrene: 18 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Holcom AS; Småjobber Gruppen AS.

Rogaland: Saeb Thai AS.

Møre og Romsdal: Kleven Maritime Contracting AS; Kleven Maritime Technology AS; Kleven Verft AS.

Viken: Abbakonda AS; BMM Bygg AS; Børselars AS; Nordic Assembly AS; Sørligaten Fornikling AS.

Innlandet: Bygg 3 Service AS; Ektebunad AS; NTS Tech AS; Posterum AS.

Vestfold og Telemark: Kelvin Oslo AS.

Vestland: Leikehuset AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.