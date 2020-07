Fabian Stang er positiv til Tangen som ny oljefondsjef

MINI-CV Navn: Fabian Stang. Stilling: Advokat og partner i advokatfirmaet Elden. Utdanning: Jus ved Universitetet i Oslo. Erfaring: Oslo-ordfører (Høyre) og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, samt advokat for Torkildsen, Tennøe & Co.

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Aldri vært tradisjon hos oss for Cayman Islands, blir Tønsberg i år også.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Selv om vi lever i et fritt land bør jeg nok svare Erna. Fra spøk til alvor vil jeg si at jeg er imponert over statsministerens lederskap gjennom en vanskelig tid.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig?

Vi nordmenn er litt redde for folk som er flinke, men jeg gleder meg til at Tangen skal passe på landets sparepenger.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Jeg tror det blir veldig jevnt og spennende, men er redd for at det blir en stygg valgkamp. Jeg håper velgerne besinner seg og tenker på stabiliteten.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Vi har en pike i skolealder og opplever at hjemmeskole har fungert fantastisk. Jeg er imponert over at lærere har klart å snu seg rundt og at digitale systemer raskt har kommet på plass. Coronakrisen har vist at norsk skole klarer å modernisere seg når den må.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

Jeg kan love at forslaget ikke kom fra Høyre, men noen ganger må man spise andres kameler.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

Nødvendige innskrenkninger har vært frustrerende for mange. Samtidig har Brøndbo nå holdt på så lenge med DDE-konserter at han skal være glad for at folk ikke demonstrerer når han fortsatt synger om «rumpa mi»!

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Jeg kjenner ikke helt igjen det amerikanske samfunnet jeg kjente til som barn. Så jeg er dessverre redd Trump kan få mange stemmer. Det oppleves som skremmende. USA gått fra å være raust inkluderende samfunn med muligheter, til å bli et stadig mer delt samfunn med skarpe motsetninger.

Hva er din favoritt vin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Vinen i år blir et spenningsmoment både for gjester og meg. Jeg har bestilt på nett og husker ikke hva jeg har bestilt. Så vinserveringen i år blir som lotterispillet tombola, et sjansespill. Det blir kanskje elegante magnumflasker, eller vin på halvflaske.