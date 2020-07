OECD: Coronautbruddet vil gi doblet arbeidsledighet

Ved utgangen av fjoråret, og før covid-19-pandemien rammet, lå ledigheten i de 37 OECD-landene på 5,2 prosent, det laveste på 50 år.

I sin siste prognose for arbeidsmarkedet sier OECD at gjenreisingen etter coronakrisen trolig vil skje gradvis og ta tid. Organisasjonen anslår at ledigheten fortsatt vil være på 9,4 prosent ved utgangen av året og på 7,7 prosent på slutten av 2021. Til sammenligning var ledighetstoppen under finanskrisen i 2008 på 8,7 prosent.

Tallet for neste år forutsetter at det ikke kommer en ny pandemibølge. Dersom det skulle skje, anslår de ledigheten til å være 8,9 prosent om halvannet år. Samtidig sier OECD at de har laget en epidemiologisk modell som tilsier at det er mulig å unngå en ny bølge, selv uten en vaksine.

OECD anbefaler at landene bruker arbeidsmarkedspolitikken, for eksempel oppfordring til å jobbe hjemmefra, for å unngå en ny smittebølge. Tiltak for å opprettholde sysselsettingen bør tilpasses behovet til bedrifter, ansatte og husholdningene.