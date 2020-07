Resultatfall i andre kvartal for DN-eier

Mediekonsernet NHST Media fikk en EBITDA på 23,4 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot 27,7 millioner kroner i samme periode året før.

Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport som ble presentert torsdag.

Driftsresultatet ble 7,7 millioner kroner (10,9 året før), mens totale driftsinntekter var 270,1 millioner kroner i kvartalet (301,3 året før).

Reklameinntektene ble sterkt påvirket av coronapandemien og ble nesten halvert i forhold til andre kvartal 2019, heter det.

Krevende periode

- Vi jobber systematisk og godt i en krevende periode. Jeg er imponert over organisasjonens evne til å utvikle viktig journalistikk og levere gode brukeropplevelser tross utfordrende arbeidsforhold. Kostnadstiltakene vi har iverksatt har begynt å virke, og emisjonen vi gjennomførte i kvartalet har gitt oss handlingsrom til å sikre god drift og at vi kan gjennomføre nødvendige investeringer for å beholde og videreutvikle viktige lederposisjoner i markedet, sier Hege Yli Melhus Ask, konsernsjef i NHST Media i en melding.

NHST-konsernet vedtok tidligere i år omfattende kostnadsreduksjoner med forventet effekt på over 100 millioner kroner i 2020, heter det i meldingen.

Det børsnoterte holdingselskapet Bonheur eier 54 prosent av NHST. Torsdag handles Bonheur-aksjen ned 0,42 prosent til 239 kroner. Hittil i år er kursen opp 20 prosent.