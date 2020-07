På mandag annonserte Uber at de hadde inngått en avtale om å kjøpe opp matleveringstjenesten Postmates for 2,65 milliarder dollar.

Med oppkjøpet håper Uber å kunne kapre en større andel av markedet for matleveringstjenester.

Selskapet har allerede etablert seg som en stor aktør gjennom tjenesten Uber Eats, med 23 prosent av det månedlige salget for mai, ifølge Second Measure. Det er kun DoorDash, med 43 prosent av det månedlige salget, som ligger foran, ifølge samme kilde.

Utelukker ikke økning i pris

Uber har tidligere vært i forhandlinger med en større aktør, GrubHub, om et mulig oppkjøp. Etter rapporter meldte om at forhandlingene mellom partene hadde blitt avsluttet, har Uber sett etter andre selskaper som kan hjelpe dem med å bli enda større. Valget falt da på Postmates.

CNBC mener oppkjøpet av Postmates trolig vil slå bedre an hos de amerikanske myndighetene, med tanke på å opprettholde tilfredstillende konkurransevilkår. GrubHub ligger nemlig nærmere Uber Eats i størrelse, og et samarbeid kunne derfor skapt utfordringer for et frikonkurransemarked.

Steve Jang, tidlig investor og rådgiver, unngår likevel i intervjuet å svare entydig på om samarbeidet vil medføre høyere priser.

Det er derfor uklart om oppkjøpet vil skape dårligere forutsetninger for kundene, men Jang mener på sin side at denne avtalen vil tjene hele markedet.

Når nye kunder med Postmates

Jang forteller i intervjuet med Bloomberg at Postmates, som allerede innehar tredjeplassen i markedet de opererer i, vil figurere som en uavhengig tjeneste.

En av grunnene til at Uber ser på Postmates som spesielt attraktivt er at de når ut til en annen kundegruppe enn Uber tidligere har gjort. Uber håper å kunne ekspandere i Los Angeles og det sørvestlige USA, der Postmates har vist seg svært sterke.

Videre har Postmates et sterkt merke, og har gjennom coronakrisen bevist sin nytte for befolkningen, både med de vilkårene en pandemi bringer med seg, og uten.

