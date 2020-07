Brønnøysundregistrene: 69 konkurser denne uken

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 29 selskaper.

Oslo: Abba Renhold AS; Aker Brygge Trading AS; Alnabru Autolakk AS; Easy Lavpris AS; FLA Bardrift AS; Huckletree Oslo AS; Trykksaker og Sånt AS; VPR1 AS.

Rogaland: ABK Bemanning AS; Bygginnredning AS.

Nordland: BBV AS; Grete og Ninas Butikk AS.

Viken: Bygg i Tre AS; Hairteam AS; Mech Park AS; Mikkelborg Olav Travtrener AS; Whiteacre AS.

Innlandet: Cobra Drift AS; Nye Skotterud Lakk og Karosseri AS.

Vestfold og Telemark: Jannis Transport AS; Skien Stein og Bygg AS; Trendshopper AS.

Agder: Cleanpower AS.

Vestland: Skrede Motor AS.

Trøndelag: Feni 24 AS; Fonnfjell Merkantil AS.

Troms og Finnmark: Focus Interiør AS; I Travel Kvaløya AS; Jenssen Håndverk AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

69 konkurser denne uken

Dermed ble 69 konkurser kunngjort åpnet denne uken, hvorav fire personlige.

Mandag: 19 konkurser

Tirsdag: 12 konkurser

Onsdag: 7 konkurser