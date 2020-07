Tom Hestnes i Alfred Berg er drittlei fransk riviera

De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

Her blir det landstedet på Hvaler for alle penga. Fire uker som i fjor, og som de siste 10 årene.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

Jeg synes ansettelsen av Tangen er helt fantastisk. Han kommer inn med en enorm kompetanse og med en helt ny «edge». Likeledes synes jeg det er utrolig at han har orket å stå gjennom den unødvendig «peppern» han har fått. Han blir sittende i sin periode, og trolig lengre.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

Jeg er en Høyremann, som jeg antar er et lite overraskende svar. Jeg hyller måten Erna Solberg har styrt Norge gjennom snart to epoker, og særlig gjennom pandemien. Utenom henne digger jeg Abid Raja, han tilfører et friskt pust og «coolness» på kultursiden. Ikke bare det, vi delte samme hårsveis gjennom Corona. En tjukkvevd grå bakovermanke.

Mini CV Navn: Tom Hestnes. Stilling: Senior Porteføljeforvalter for høyrenteobligasjoner, Alfred Berg Kapitalforvaltning. Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI. Erfaring: 20 år i finansmarkedet. Bl.a. leder/ansvarlig DCM Corporate Finance hos First Securities, Arctic Securities og SpareBank 1 Markets

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

Det tror jeg faktisk, Solberg-regjeringen har levert stødig. Alle gode ting er tre.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

Det blir på vegne av arbeidsgiveren min, Alfred Berg. Vi er faktisk det forvaltingshuset som har hatt høyest nytegning av nye kunder, både absolutt og relativ, så vi spiser markedsandeler.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

Jeg bruker en el-spark på vei til jobben. Utenom det har jeg et elektrisk hydrofoil surfebrett, med propell ved vingen. Den spinner i en time på rundt 25 knop, og du kan fort se meg cruise rundt Aker Brygge. Utenom det er jeg som alle menn glad i stor motor og potte. Jeg har en Porsche Macan Turbo, og kjøpte nettopp en Lamborghini Huracan. Lite praktisk da jeg bor på Frogner, så kall det gjerne et klassisk «43 og-et-halvtårskrisekjøp».

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

Jeg har mange kjente som bor i området, og som har investert egen bolig i at planene blir gjennomført. Jeg har dessverre mistet helt tillit til langsiktig veiplanlegging, så hva kan man egentlig forvente lenger? De store, om-5-til-10-år-prosjektene, blir bare forskjøvet.

Har du hatt hjemmekontor under coronakrisen? Har det vært slitsomt eller en god gevinst? Bør det bli en permanent ordning?

Alfred Bergs ansatte ble delt i tre. Jeg var en av de kritisk heldige vil jeg si, og fikk jobbe på desken under hele corona. Jeg hadde klikka helt dersom jeg skulle vært hjemme, så synes jeg det har vært digg å ha en jobb å gå til. Samtidig var det sykt hektisk de første seks ukene, så det var greit å sitte på kontoret med kritiske støttefunksjoner rundt meg, i min egen cockpit.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

Det få vet, og nok nekter å tro, er at jeg er 100 prosent trønder, så hva Bjarne gjør er innafor. Rett eller galt er ikke opp til meg å bestemme.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

Det har vel forhåpentligvis gjort seg selv. Pandemien bør vel ytterligere ha fremhevet Trumps dårlige egenskaper og undergravet hans lederskap. I tillegg har kløften mellom rike og fattige i perioden blitt større. Ergo, Biden tar denne hjem.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

Hvitt er bra, men rødt er best. Jeg trenger en vin med litt tyngde. Jeg er drittlei franske og italienske rivieraer og druer. Nå er det Rioja som gjelder. En Muga Reserva fra Spania er bra, den glir godt ned med kjøtt på grillen.