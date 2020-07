LinkedIn kutter 960 stillinger

Det sosiale nettverket LinkedIn meddeler at de planlegger å kutte 960 stillinger globalt, eller 6 prosent av arbeidskraften. Det melder Reuters tirsdag.

Stillingskuttene kommer som følge av coronapandemien, opplyser selskapet. Jobber vil bli kuttet på tvers av salgs- og ansettelsesdivisjoner i konsernet globalt.

Administrerende direktør Ryan Roslansky sier at selskapet vil sørge for minst ti ukers sluttvederlag, samt helseforsikring i ett år for amerikanske ansatte. I tillegg vil selskapet opprette nye roller for de permitterte, opplyses det.

– Jeg vil at dere skal vite at dette er de eneste permitteringene vi planlegger, sier Rolansky videre.

De ansatte som er påvirket av stillingskuttene vil motta beskjed denne uken, heter det.